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У парламенті Швейцарії рекомендують дозволити реекспорт військової техніки

12 травня 2023, 11:17
У парламенті Швейцарії рекомендують дозволити реекспорт військової техніки
Центральна вулиця Аарау та міська Ратуша. Фото: myswitzerland.com
Станом на сьогодні нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій.

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарії виступила за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку. Йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння.  

Про це повідомило швейцарське видання Blick.

Аналогічна комісія з питань безпеки нижньої палати швейцарського парламенту – Національної ради – висловила таку саму позицію ще у січні цього року.

Тепер, як очікується, це питання розгляне парламент у повному складі. Планується, що це станеться у червні 2023 року.

Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцманн зазначив, що навіть у разі прийняття таких послаблень вони не набудуть чинності до березня 2024 року.

Коментуючи рішення підтримати цей захід, Зальцманн заявив, що комісія виходила з національних інтересів, які полягають у підтримці швейцарської оборонної промисловості.  

Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли перенаправити в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, проте Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передачу зброї до зони активних бойових дій.  

Швейцаріядопомога арміївійна в Україніросія окупантиреекспорт зброї

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