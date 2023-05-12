У парламенті Швейцарії рекомендують дозволити реекспорт військової техніки
Комісія Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарії виступила за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку. Йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння.
Про це повідомило швейцарське видання Blick.
Аналогічна комісія з питань безпеки нижньої палати швейцарського парламенту – Національної ради – висловила таку саму позицію ще у січні цього року.
Тепер, як очікується, це питання розгляне парламент у повному складі. Планується, що це станеться у червні 2023 року.
Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцманн зазначив, що навіть у разі прийняття таких послаблень вони не набудуть чинності до березня 2024 року.
Коментуючи рішення підтримати цей захід, Зальцманн заявив, що комісія виходила з національних інтересів, які полягають у підтримці швейцарської оборонної промисловості.
Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли перенаправити в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, проте Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передачу зброї до зони активних бойових дій.