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У партії "Альтернатива для Німеччини" закликали до депортації біженців з України

18 січня 2025, 19:57
У партії
Фото: з вільного доступу
На думку голови фракції, це має відбутись "вже зараз".
Голова фракції "Альтернативи для Німеччини" у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину. На її думку, це має відбутись "вже зараз".
 
Про це повідомляє DW.
 
Лідерка баварського відділення партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що українські біженці повинні повернутися на батьківщину. У коментарі телеканалу Sat.1 16 січня вона зазначила, що підтримує "реміграцію", щоб Німеччина "далі не ісламізувалася".
 
Журналіст Süddeutsche Zeitung Йоганн Озель, який побував на нараді АдН у Регенсбурзі 14-15 січня, повідомив, що Ебнер-Штайнер згадувала про українців. За її словами, Україна є великою країною, де "достатньо території" для повернення біженців. Вона наголосила, що кількість іноземців, яких можна вислати з Німеччини, з урахуванням українців, сягає двох мільйонів осіб.
 
Ебнер-Штайнер закликала до "масштабної реміграції" та виступила за оголошення в Баварії "надзвичайної ситуації з біженцями", щоб обмежити їхнє розміщення. Ебнер-Штайнер також висловилася проти перебування у регіоні "отримувачів допомоги, які не бажають інтегруватися".

 

Німеччинабіженцівійна в Україні

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