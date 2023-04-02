У партії Орбана тепер лякають ядерною війною через Україну

Офіційні особи Угорщини старанно повторюють риторику кремля.

Сьогодні, 2 квітня, лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич заявив, про нібито наближення ядерної війни.

Про це повідомляє Telex.

"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", – заявив угорський політик.

Лідер парламентської фракції "Фідес" також засудив "угорських лівих", які "обслуговують інтереси США" й виступають "за війну", а західні держави загалом – за надсилання все потужнішої зброї Україні, яка бореться за незалежність.

"Ми перебуваємо за крок від того, щоб західноєвропейські країни або країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну, а це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", – додав Кошич.

На його думку, найсильнішою політичною відповіддю, яку Угорщина може дати на політико-економічний тиск, стала резолюція, ухвалена парламентом у п'ятницю. Більшість резолюції присвячена критиці санкційної політики ЄС й угорської опозиції, хоча там є згадки про засудження росії та право України на самооборону.

Як відомо, Угорщина заявляє, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Байденом і путіном.

Раніше повідомлялось, що КНДР прямо погрожує ядеркою США та Південній Кореї.