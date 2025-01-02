У партії Шольца критикують Маска за образу президента Німеччини

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Представник СДПН відреагував на образливі випади Маска на адресу німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Глава парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що американський мільярдер Ілон Маск своїми скандальними висловлюваннями перейшов "межі допустимого" в американо-німецьких відносинах.

Про це Мютценіх сказав у коментарі Spiegel.

Так представник СДПН відреагував на образливі випади Маска на адресу німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"Словесні нападки на федерального президента спрямовані, таким чином, на всіх громадян", – зазначив Мютценіх.

Він закликав німецький уряд з'ясувати, "чи неодноразові прояви неповаги, наклеп і втручання у виборчу кампанію також були висловлені від імені нової влади США", оскільки обраний президент Дональд Трамп має намір призначити Маска головою Департаменту ефективності уряду США.

За словами Мютценіха, "міжнародні виклики можуть бути вирішені тільки в умовах вільних відносин між нами і США".

Маск раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Редакторка видання Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Маск використовує популістську мову, намагаючись заперечити екстремістський нахил "АдН", а колонка розвиває його пост на своїй соціальній платформі X (Twitter), в якому він заявив, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

"Зображення "АдН" як правого екстремізму явно помилкове, враховуючи, що Аліса Вайдель, лідер партії, має одностатеву партнерку зі Шрі-Ланки! Вам це здається схожим на Гітлера? Облиште!", – пише Маск.

Національна розвідувальна служба Німеччини класифікує "АдН" на національному рівні як підозрювану в екстремізмі з 2021 року.