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У партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

24 квітня 2025, 20:51
У партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти
Фото: AP
Представниця СДПН заявила, що санкції США проти "Північного потоку-2" від самого початку "були незаконними"
Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з енергетичних питань Ніна Шеєр підтримала можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку-2". На її думку, це може сприяти "миру в Україні".
 
Про це повідомляє Politico.
 
Представниця СДПН заявила, що санкції США проти "Північного потоку-2" від самого початку "були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.
 
"В інтересах продовження дипломатичних шляхів до миру та припинення агресивної війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно могли б підтримати цей процес", - зазначила вона.
 
Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку-2" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.
 
"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", - додала вона.

 

Німеччинавійна в УкраїніПівнічний потік-2

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