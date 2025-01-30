У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошенням путіна терористом

Напередодні в асамблеї реєстрували пропозиції до цього документа.

Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи відмовив українському нардепу Олександру Мережку та ще трьом співавторам зареєструвати правку, що покладає на путіна провину за численні акти терору проти цивільного населення.

Про це Мережко розповів коментарі "Європейській правді" у Страсбурзі, надавши підтверджувальні документи.

Інцидент стався під час роботи над резолюцією "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", яку ПАРЄ розглядатиме у четвер.

Напередодні в асамблеї реєстрували пропозиції до цього документа. Мережко у співавторстві з іншими депутатами ПАРЄ (п'ятьма представниками України, включно з главою делегації ВР, а також шведом Маркусом Віхелем) запропонував правку, у разі ухвалення якої асамблея би "визнала, що путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення". Однак після публікації усіх пропозицій парламентарів правки Мережка серед них не виявилося.

В розпорядженні "ЄвроПравди" є відповідь з секретаріату з поясненням цієї відмови. Вони письмово повідомили Мережку, що "позначення глави держави як терориста рівносильне використанню образливих і нецензурних термінів, є недоречними в офіційному документі Асамблеї".

"Секретаріат посилається на те, що правки не можуть містити персональних образ. Але вибачте, для кожного юриста-міжнародника зрозуміло, що "терорист" – це правовий, юридичний термін. Тим більше, що Асамблея вже визнавала росію терористичним режимом! Не справа секретаріату – вирішувати, що для кого є образливим. Є депутати ПАРЄ, які можуть відхилити мою поправку. Так працює демократичний процес. А те, що сталося зараз – це акт політичної цензури" – пояснив депутат у коментарі "ЄП".