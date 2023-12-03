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У Парижі невідомий напав на туристів біля Ейфелевої вежі – Reuters

03 грудня 2023, 11:19
У Парижі невідомий напав на туристів біля Ейфелевої вежі – Reuters
Фото: AFP Photo / Francois Guillot
Один турист загинув, ще двоє – з пораненнями.
Напередодні у центрі Парижа біля Ейфелевої вежі невідомий напав на туристів. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
 
Про це пише Reuters.
 
Свідки повідомили, що перед тим як напасти, 26-річний чоловік кричав фразу "Аллах акбар", пише Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна.
 
Зазначається, що чоловік спершу напав з ножем на пару туристів чоловік на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі, внаслідок чого громадянин Німеччини отримав смертельні поранення.
 
Потім він напав з молотком на двох інших людей, вигукуючи "Аллах Акбар", перш ніж був заарештований.
 
За словами французького міністра, 26-річний підозрюваний сказав поліції, що він засмучений тим, що "так багато мусульман гине в Афганістані і Палестині", а також засмучений ситуацією в секторі Гази.
війна в Україніросія окупантиПариж

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