У Парижі невідомий напав на туристів біля Ейфелевої вежі – Reuters

Один турист загинув, ще двоє – з пораненнями.

Напередодні у центрі Парижа біля Ейфелевої вежі невідомий напав на туристів. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Свідки повідомили, що перед тим як напасти, 26-річний чоловік кричав фразу "Аллах акбар", пише Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна.

Зазначається, що чоловік спершу напав з ножем на пару туристів чоловік на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі, внаслідок чого громадянин Німеччини отримав смертельні поранення.

Потім він напав з молотком на двох інших людей, вигукуючи "Аллах Акбар", перш ніж був заарештований.

За словами французького міністра, 26-річний підозрюваний сказав поліції, що він засмучений тим, що "так багато мусульман гине в Афганістані і Палестині", а також засмучений ситуацією в секторі Гази.