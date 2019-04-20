У Парижі поновилися зіткнення на акції "жовтих жилетів"

"Станом на 13.20 поліція повідомила про затримання 126 осіб - в основному через знайдені у них заборонені під час протестів матеріали"

У Парижі під час 23-ї акції протестів "жовтих жилетів" відбулися зіткнення.

"Станом на 13.20 поліція повідомила про затримання 126 осіб - в основному через знайдені у них заборонені під час протестів матеріали", - повідомляє "Європравда".

Незабаром після початку акцій між їх учасниками та поліцією сталися перші зіткнення. Поліція застосувала сльозогінний газ. Правоохоронці заявили, що серед протестуючих помічена агресивно налаштована група і закликали "жовті жилети" від неї відмежуватися.



Фото: EPAUPG



Фото: EPAUPG



Фото: EPAUPG

Протести проходять також в інших містах Франції.

Раніше у зв'язку з пожежею в Соборі Паризької Богоматері "жовтим жилетам" заборонили протестувати біля Нотр-Дама. Також Еммануель Макрон відклав звернення до громадян за підсумками національних дебатів. "Жовті жилети" вирішили не припиняти протести і закликали прихильників до мобілізації.

Нагадаємо, акції протесту "жовтих жилетів" традиційно проводяться по суботах. Вони почалися в листопаді 2018 року. Учасники прагнуть привернути увагу влади до своїх фінансових труднощів. Восени-взимку демонстрації були найбільш багатолюдними, траплялися масштабні зіткнення з поліцією.

З грудня 2018 року протести пішли на спад завдяки оголошеним президентом Франції Еммануелем Макроном заходів з підтримки малозабезпечених. Сьогоднішня акція - перша з того часу.

Масштабна пожежа в соборі Паризької Богоматері сталася увечері 15 квітня. Кам'яна частина Собору - 850-річної готичної будівлі - вціліла. Вдалося врятувати терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Божої Матері, вівтар і вівтарний хрест Собору. Частину реліквій з вогню виніс капелан пожежної бригади.