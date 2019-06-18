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У Парижі продадуть знаряддя самогубства Ван Гога

Знаряддя - револьвер системи Лефоше
У Парижі на аукціоні буде продано знаряддя самогубства художника-імпресіоніста Вінсента Ван-Гога.
У Парижі продадуть знаряддя самогубства Ван Гога Фото: catalogue.drouot.com

Знаряддя є револьвером системи Лефоше, покритим іржею. На торги воно буде виставлено 19 червня, зазначається на сайті аукціонного будинку Drouot, інформує "Корреспондент".

Лот оцінений експертами в 40-60 тисяч євро. Знайдений був револьвер в тому ж полі, де Ван Гог наклав на себе руки. Виявив його місцевий фермер, після чого передав батькам нинішнього власника.

Зброя пролежала в землі від 50 до 80 років, заряджалася вона патронами відповідного калібру і вік її збігається з моментом інциденту.

У 2016 році револьвер був виставлений в музеї Ван Гога в Амстердамі.

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18 06 2019 16:18
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