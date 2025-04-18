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ПОЛІТИКА

У Парижі пройшли переговори щодо миру в Україні: учасники оцінили зустріч

18 квітня 2025, 08:21
У Парижі пройшли переговори щодо миру в Україні: учасники оцінили зустріч
джерело https://x.com/EmmanuelMacron
На паризьких зустрічах обговорювалися спільні кроки щодо досягнення стійкого миру в Україні.

17 квітня в Єлисейському палаці у Парижі пройшли багатосторонні переговори, на яких обговорювалися спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. У перемовинах взяли участь делегації з України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та росії.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог назвав зустрічі з українською делегацією "дуже продуктивними". У соцмережі Х він повідомив про спільну участь у переговорах із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Основна увага була приділена питанням припинення українсько-російської війни.

З українського боку офіційних коментарів щодо зустрічей у Парижі спочатку не надходило. Проте міністр оборони Рустем Умєров повідомив про окрему зустріч із представниками так званої "коаліції охочих" – радниками лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії. У центрі обговорень були кроки для досягнення миру, зокрема питання припинення вогню, можливості розміщення багатонаціонального військового контингенту в Україні та створення ефективної архітектури безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що європейські країни демонструють єдність і готовність до тісної координації дій зі Сполученими Штатами. Він підтвердив підтримку ініціативи президента США Дональда Трампа щодо якнайшвидшого завершення бойових дій в Україні та зазначив, що переговори були конструктивними. Макрон також провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським до і після зустрічей для координації позицій.

"Ми всі одностайні у прагненні припинити війну. Європа щиро віддана справі миру та готова до активної співпраці з Вашингтоном", — наголосив французький лідер. Він назвав цей день прикладом «дипломатичної мобілізації» та подякував учасникам за плідну співпрацю.

Володимир Зеленський, у свою чергу, подякував президенту Франції за ініціативу та підтримку. Він відзначив ефективну роботу української делегації, яка діяла в тісній взаємодії з партнерами. Зеленський підкреслив важливість узгоджених підходів та подальших консультацій, наголосивши, що "тривалість миру залежить від справедливості дипломатичних рішень та надійної безпекової системи".

У переговорах також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник росії Стів Віткофф, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, представники оборонного відомства та дипломатії Франції, Німеччини й Великої Британії.

Наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні відбудеться у Лондоні наступного тижня, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

І переговори, що відбулися, і майбутня зустріч, на думку Барро, свідчить про те, що Європа отримала місце за столом переговорів.

"Довгий час існували побоювання, що європейці не братимуть участі в переговорах – але сьогодні саме в Парижі європейці, американці та українці вперше зібралися разом", – підкреслив він.

ФранціяпереговориЕмануель МакронАндрій ЄрмакРустем УмєровВолодимир ЗеленськийКіт КеллогМарк Рубіо

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