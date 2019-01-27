У Парижі вкрали роботу Бенксі, присвячену жертвам теракту 2015 року

У Парижі з дверей концертного залу "Батаклан" вкрали роботу британського вуличного художника Бенксі, яка була присвячена пам’яті жертв теракту 13 листопада 2015 року.

Бенксі намалював на дверях запасного виходу будівлі жінку у скорботі. Роботу художнка вирізали та вивезли на вантажівці, повідомляє BBC.

У "Батаклані" заявили, що "надзвичайно обурені" крадіжкою картини, яка була пам’яттю для всіх місцевих жителів.

Грабіжників зафіксували камери спостереження. Злочин стався вночі 25 січня. Невідомі особи були одягнені в куртки з капюшонами та мали при собі болгарки. Поліція їх поки не затримала.