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У Парижі вкрали роботу Бенксі, присвячену жертвам теракту 2015 року

Роботу художнка вирізали та вивезли
У Парижі з дверей концертного залу "Батаклан" вкрали роботу британського вуличного художника Бенксі, яка була присвячена пам’яті жертв теракту 13 листопада 2015 року.
У Парижі вкрали роботу Бенксі, присвячену жертвам теракту 2015 року Фото: Getty Images

Бенксі намалював на дверях запасного виходу будівлі жінку у скорботі. Роботу художнка вирізали та вивезли на вантажівці, повідомляє BBC.

У "Батаклані" заявили, що "надзвичайно обурені" крадіжкою картини, яка була пам’яттю для всіх місцевих жителів.

Грабіжників зафіксували камери спостереження. Злочин стався вночі 25 січня. Невідомі особи були одягнені в куртки з капюшонами та мали при собі болгарки. Поліція їх поки не затримала.

Роботи Бенксі вважаються надзвичайно цінними.

Також, картина Бенксі самознищилася відразу після того, як її продали на аукціоні Sotheby's за 1,04 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів).

У Парижі в ніч на 14 листопада сталися теракти в дев'ятьох місцях. Невідомі влаштували стрілянину в ресторані та на прилеглих вулицях, вибухи біля стадіону "Стад де Франс", а також захопили близько 100 заручників у концертному залі "Батаклан". В країні ввели режим надзвичайного стану. Під час теракту загинули 129 людей, ще близько 352 дістали поранення.

 
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27 01 2019 13:05
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