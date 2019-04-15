У Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері, - ФОТО, ВІДЕО, - ОНОВЛЕНО

У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

За словами представника собору, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, вогонь спалахнув на горищі найбільш відвідуваної пам’ятки Парижа.

Парижани публікують у мережі дараматичні фото та відеокадри, на яких видно полум’я та величезний стовп диму, що здійнявся над пам’яткою.

Причина пожежі офіційно наразі не названа. Агентство AFP з посиланням на пожежників відзначає, що вона може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.



Фото:Leopolis.news



Фото:Leopolis.news

За даними BFM TV, собор евакуювали. Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.

Оновлення

Унаслідок пожежі обвалився шпиль Собору Паризької Богоматері.

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері досі не загасили, вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився.

Як повідомляє Reuters, дах собору також повністю обвалився.

В ефірі телеканалу France 24 заявили, що пожежа, ймовірно, виникла в риштуванні. Роботу рятувальників дуже ускладнює те, що практично немає місця для пожежних машин. Вогонь вже перекинувся несучі конструкції.