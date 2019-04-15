У Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері, - ФОТО, ВІДЕО, - ОНОВЛЕНО
За словами представника собору, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.
Згідно з повідомленнями, вогонь спалахнув на горищі найбільш відвідуваної пам’ятки Парижа.
Парижани публікують у мережі дараматичні фото та відеокадри, на яких видно полум’я та величезний стовп диму, що здійнявся над пам’яткою.
Причина пожежі офіційно наразі не названа. Агентство AFP з посиланням на пожежників відзначає, що вона може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.
Фото:Leopolis.news
Фото:Leopolis.news
За даними BFM TV, собор евакуювали. Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.
Оновлення
Унаслідок пожежі обвалився шпиль Собору Паризької Богоматері.
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері досі не загасили, вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився.
Як повідомляє Reuters, дах собору також повністю обвалився.
В ефірі телеканалу France 24 заявили, що пожежа, ймовірно, виникла в риштуванні. Роботу рятувальників дуже ускладнює те, що практично немає місця для пожежних машин. Вогонь вже перекинувся несучі конструкції.
The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) 15 апреля 2019 г.
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