У Пекіні розповіли про очікування від візиту Кулеби
23 липня 2024, 16:57
Фото: з вільного доступу
При цьому МЗС Китаю не наголошує на важливості виведення військ рф з України.
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін розповіла про очікування китайської сторони від візиту очільника МЗС України Дмитра Кулеби до Пекіна.
Про це повідомляє "Укрінформ".
У КНР заявили про підтримку пошуків "реальних шляхів врегулювання" російської війни проти Української держави.
"Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" політичними методами", — зазначила речниця китайського МЗС.
Вона також додала, що у Пекіні виступають за припинення вогню, а врегулювання війни "відповідає інтересам кожної зі сторін". При цьому Мао не заявила про необхідність звільнення українських територій від окупанта, що відповідало б принципам Статуту Організації Обʼєднаних Націй.
Нагадаємо, Кулеба відвідає Китай 23-25 липня на запрошення голови МЗС КНР Вана Ї. Дипломати планують обмінятися думками на тему актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також обговорять шляхи припинення війни в Україні та можливої ролі Пекіна у досягненні сталого і справедливого миру.