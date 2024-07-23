У Пекіні розповіли про очікування від візиту Кулеби

При цьому МЗС Китаю не наголошує на важливості виведення військ рф з України.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін розповіла про очікування китайської сторони від візиту очільника МЗС України Дмитра Кулеби до Пекіна.

У КНР заявили про підтримку пошуків "реальних шляхів врегулювання" російської війни проти Української держави.

"Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" політичними методами", — зазначила речниця китайського МЗС.

Вона також додала, що у Пекіні виступають за припинення вогню, а врегулювання війни "відповідає інтересам кожної зі сторін". При цьому Мао не заявила про необхідність звільнення українських територій від окупанта, що відповідало б принципам Статуту Організації Обʼєднаних Націй.