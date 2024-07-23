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У Пекіні розповіли про очікування від візиту Кулеби

23 липня 2024, 16:57
У Пекіні розповіли про очікування від візиту Кулеби
Фото: з вільного доступу
При цьому МЗС Китаю не наголошує на важливості виведення військ рф з України.
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін розповіла про очікування китайської сторони від візиту очільника МЗС України Дмитра Кулеби до Пекіна.
 
Про це повідомляє "Укрінформ".
 
У КНР заявили про підтримку пошуків "реальних шляхів врегулювання" російської війни проти Української держави.
 
"Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" політичними методами", — зазначила речниця китайського МЗС.
 
Вона також додала, що у Пекіні виступають за припинення вогню, а врегулювання війни "відповідає інтересам кожної зі сторін". При цьому Мао не заявила про необхідність звільнення українських територій від окупанта, що відповідало б принципам Статуту Організації Обʼєднаних Націй.
 
Нагадаємо, Кулеба відвідає Китай 23-25 липня на запрошення голови МЗС КНР Вана Ї. Дипломати планують обмінятися думками на тему актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також обговорять шляхи припинення війни в Україні та можливої ролі Пекіна у досягненні сталого і справедливого миру.

 

війна в Україніросія окупантиКитайДмитро Кулеба

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