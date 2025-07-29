У Пекіні внаслідок повені загинули щонайменше 30 людей

Влада КНР оголосила найвищий рівень небезпеки.

В столиці Китаю Пекіні через сильні зливи та повені загинули щонайменше 30 людей, ще близько 80 тисяч мешканців евакуйовано до безпечних місць.

Про це інформує центральне телебачення Китаю CCTV.

Найбільше постраждали гірські північні райони Міюн та Яньцін, де за дві доби випало понад 543 мм опадів - майже річна норма для міста.

До водосховища Міюнь, найбільшого на півночі Китаю, надійшло понад 730 млн кубометрів води, хоча скиди становили лише 120 млн кубометрів. Аналогічна ситуація спостерігається у чотирьох водосховищах Яньцін, де також проводять скиди, щоб утримати рівень води.

Уряд оголосив у Пекіні найвищий, червоний рівень небезпеки, закликавши мешканців уникати річок і водойм. Через негоду більшість туристичних об’єктів, зокрема Заборонене місто і Національний музей Китаю, закриті для відвідувачів.

Сильні дощі також накрили провінцію Хебей і місто Тяньцзінь, де зафіксували щонайменше чотирьох загиблих і 8 зниклих безвісти. У Тяньцзіні евакуювали понад 5,5 тисяч осіб.

У пошуково-рятувальних роботах беруть участь сотні рятувальників та спецтехніки, а уряд виділив понад $80 млн на відновлення пошкодженої інфраструктури.