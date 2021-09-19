У першому півріччі прямі іноземні інвестиції зросли на $2,7 мільярда - Шмигаль

UkraineInvest, по закону про "інвестнянь", вже отримав заявки майже на $2 млрд.

Прямі іноземні інвестиції в першому півріччі збільшилися на 2,7 млрд доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як передає "Укрінформ", про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи економічні підсумки тижня у Фейсбуці.

"UkraineInvest, по закону про "інвестнянь", вже отримав заявки майже на $2 млрд. Агропереробка - 9 проєктів на $534 млн. У цілому переробна промисловість і виробництво - це ще 9 проєктів на $516 млн. Україна активно рухається від сировинної економіки до країни, яка переробляє продукцію у себе і залишає тут додану вартість", - написав прем'єр.

Він також звернув увагу на те, що заплановані 5 проєктів із логістики на 531 млн доларів, зокрема, у сфері транспорту і туризму - проєкти на 138 млн доларів. "Відповідні ініціативи - це лише початок реалізації нової інвестиційної стратегії Уряду. До речі, в першому півріччі прямі іноземні інвестиції збільшилися на 2,7 млрд доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду також відзначив зростання експорту.

"Держстат оприлюднив нові дані по експорту українських товарів. За січень-липень зростання на 33,4%. Експорт до країн Європейського союзу збільшився майже на 50%. Суттєве зростання йде практично по всім основним секторам економіки. Наприклад, експорт машинобудівної галузі зріс практично на 30%", - розповів Шмигаль.

Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) - є постійним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів, що був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.

Офіс залучення інвестицій є проєктом за угодою між Western NIS Enterprise Fund та Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні".

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