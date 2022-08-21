НОВИНИпріоритетною версією слідства є вибух саморобного вибухового пристрою, правоохоронці розглядають версію замаху на вбивствоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Підмосков'ї підірвали дочку головного ідеолога "руского міра" в рф Дугіна
Олександр Дугін. Фото: rostend.su
У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають "ідеологом путіна", дівчина загинула на місці.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські Telegram-канали.
У правоохоронних органах рф підтвердили, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї, внаслідок чого водійка загинула.
Згодом стало відомо, що за рулем була Дар'я Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна. Машина, яка підірвалася, належала батьку Дар'ї.
Уламки від автомобіля розкидало по дорозі. Рух у районі інциденту перекрили.
Наразі пріоритетною версією слідства є вибух саморобного вибухового пристрою. російське видання Baza пише, що правоохоронці розглядають версію замаху на вбивство.
29-річна Дар'я, як і батько, займалася публіцистикою: вела Telegram-канал, присвячений європейській політиці, у якому підтримувала війну росії проти України. Вона також виступала експерткою у ток-шоу та читала лекцію в ультраправій книгарні "Листя".
У березні 2022 року Дар'ю Дугіну додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.
Олександр Дугін - філософ і політолог, що просуває ідеї "євразійства", створення наддержави через інтеграцію росії з колишніми радянськими республіками. Американські ЗМІ неодноразово називали Олександра Дугіна "мозком президента росії путіна.
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