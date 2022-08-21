У Підмосков'ї підірвали дочку головного ідеолога "руского міра" в рф Дугіна

пріоритетною версією слідства є вибух саморобного вибухового пристрою, правоохоронці розглядають версію замаху на вбивство

У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають "ідеологом путіна", дівчина загинула на місці.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські Telegram-канали.

У правоохоронних органах рф підтвердили, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї, внаслідок чого водійка загинула.

Згодом стало відомо, що за рулем була Дар'я Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна. Машина, яка підірвалася, належала батьку Дар'ї.

Уламки від автомобіля розкидало по дорозі. Рух у районі інциденту перекрили.

Наразі пріоритетною версією слідства є вибух саморобного вибухового пристрою. російське видання Baza пише, що правоохоронці розглядають версію замаху на вбивство.

29-річна Дар'я, як і батько, займалася публіцистикою: вела Telegram-канал, присвячений європейській політиці, у якому підтримувала війну росії проти України. Вона також виступала експерткою у ток-шоу та читала лекцію в ультраправій книгарні "Листя".

У березні 2022 року Дар'ю Дугіну додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.

Олександр Дугін - філософ і політолог, що просуває ідеї "євразійства", створення наддержави через інтеграцію росії з колишніми радянськими республіками. Американські ЗМІ неодноразово називали Олександра Дугіна "мозком президента росії путіна.