У підмосков'ї прогримів потужний вибух

За однією з версій, місто атакував безпілотник.

Сьогодні вранці, 9 серпня, у підмосковному місті Сергієв Посад прогримів потужний вибух. У Мережі з'явилося відео гриба, що піднімається над містом. Вибух ніби то стався на Загорському оптико-механічному заводі.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Наразі відомо, що з заводу нібито організовують "тотальну евакуацію", а на місце події вже прибули російські силовики та місцева влада.

Що стало причиною вибуху, поки невідомо. російські Telegram-канали припускають, що по будівлі ударив безпілотник. Пропагандисти цю інформацію відкидають. Кажуть, що то вибухнув склад піротехніки.

Влада міста ситуацію поки що не коментувала. За інформацією російських ЗМІ, постраждали щонайменше 15 людей.