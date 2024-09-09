У Підмосков'ї розбився літак Ан-2: екіпаж загинув

Літак розбився під час випробувального польоту.

У Рузькому районі московської області розбився літак Ан-2.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА.

Зазначається, що літак розбився біля селища Ватуліне Рузького міського округу в районі аеродрому під час випробувального польоту. Екіпаж із двох людей, за попередніми даними, загинув.

На місці надзвичайної події працюють представник екстрених служб. Причини катастрофи встановлюються.