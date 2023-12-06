У Підмосков'ї знайшли тіло зрадника Іллі Киви

Наразі офіційно інформацію про смерть екснардепа не підтверджено.

У росії виявили тіло колишнього українського депутата України від ОПЗЖ Іллю Киву. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела.

Його тіло знайдено у Підмосков’ї, більше подробиць немає. Наразі офіційно інформацію про смерть екснардепа не підтверджено.

Тим часом джерела РІА "Новини" в екстрених службах повідомили, що в підмосковному селі Супонєво знайдено тіло, ймовірно, Іллі Киви. Закривавлене тіло чоловіка сьогодні вдень близько 15 години виявила на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" співробітниця закладу. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.

Останній допис у Telegram-каналі Кива виклав сьогодні вранці близько 09:00. Тож, вірогідно, він помер невдовзі після цього.

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram написав: “Мої джерела підтверджують ліквідацію Киви”.

"Суспільному" джерела в правоохоронних органах повідомили, що "ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї".

Нагадаємо, що Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандату народного депутата 15 березня 2022 року. Личаківський районний суд Львова його заочно засудив до 14 років в'язниці з конфіскацією майна. Йому інкримінують державну зраду.