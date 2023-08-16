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У підземні газосховища України закачали близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів

16 серпня 2023, 11:51
У підземні газосховища України закачали близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів
Фото: УНН
Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить понад 30 мільярдів куб. метрів.

Україна вже закачала до підземних газосховищ станом на сьогодні близько 600 мільйонів кубометрів газу європейських трейдерів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Bloomberg.

"Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть незважаючи на війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - сказав він.

Також глава Міненерго наголосив, на тлі значної заповненості європейських газосховищ, використання українських ПСГ "грає значну роль для забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту загалом".

Галущенко нагадав, що у газових сховищах України європейські партнери можуть зберігати до 15 млрд куб. м.

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