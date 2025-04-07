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У Південній Кореї анонсували дострокові президентські вибори

07 квітня 2025, 09:35
У Південній Кореї анонсували дострокові президентські вибори
Фото: Reuters
Питання про дату дострокових президентських виборів планують розглянути на засіданні Кабінету міністрів, яке відбудеться у вівторок, 8 квітня
Після відсторонення президента Юн Сок Йоля влада Південної Кореї попередньо оголосила позачергові президентські вибори на 3 червня.
 
Про це повідомила агенція Yonhap.
 
За даними Yonhap, питання про дату дострокових президентських виборів планують розглянути на засіданні Кабінету міністрів, яке відбудеться у вівторок, 8 квітня.
 
Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що найбільш імовірною датою виборів є 3 червня. Відповідно до законодавства, виконуючий обов’язки президента – прем’єр-міністр Хан Док Су – повинен визначити дату виборів не пізніше 60 днів після відсторонення чинного глави держави.
 
4 квітня Конституційний суд Південної Кореї ухвалив рішення про відсторонення від посади президента країни Юн Сук Йоля після його спроби запровадити воєнний стан в країні.
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