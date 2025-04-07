У Південній Кореї анонсували дострокові президентські вибори

Питання про дату дострокових президентських виборів планують розглянути на засіданні Кабінету міністрів, яке відбудеться у вівторок, 8 квітня

Після відсторонення президента Юн Сок Йоля влада Південної Кореї попередньо оголосила позачергові президентські вибори на 3 червня.

Про це повідомила агенція Yonhap.

За даними Yonhap, питання про дату дострокових президентських виборів планують розглянути на засіданні Кабінету міністрів, яке відбудеться у вівторок, 8 квітня.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що найбільш імовірною датою виборів є 3 червня. Відповідно до законодавства, виконуючий обов’язки президента – прем’єр-міністр Хан Док Су – повинен визначити дату виборів не пізніше 60 днів після відсторонення чинного глави держави.

4 квітня Конституційний суд Південної Кореї ухвалив рішення про відсторонення від посади президента країни Юн Сук Йоля після його спроби запровадити воєнний стан в країні.