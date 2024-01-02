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У Південній Кореї намагалися зарізати лідера опозиції

02 січня 2024, 09:27
У Південній Кореї намагалися зарізати лідера опозиції
Фото: Reuters
Напад стався під час огляду будівельного майданчика нового аеропорту на острові Гадеок у Пусані.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мен був поранений ножем у шию під час візиту до південного портового міста Пусан

Про це повідомляє Yonhap.

Видання стверджує, що на Лі невідомий напав під час огляду будівельного майданчика нового аеропорту на острові Гадеок у Пусані.

За словами очевидців, підозрюваний, видаючи себе за прихильника, підійшов до політика з проханням дати автограф, а потім вчинив напад із застосуванням невстановленої зброї довжиною приблизно 20-30 сантиметрів, ймовірно, ножа.

На вигляд нападник був чоловіком років 50-60. Його швидко приборкали правоохоронці та затримали на місці події. Політик був переведений до лікарні Національного університету Пусана приблизно через 20 хвилин після нападу.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль висловив глибоку стурбованість безпекою Лі Чже Мена та наказав поліції та відповідним органам швидко встановити факти та докласти всіх зусиль, щоб швидко транспортувати постраждалого до лікарні та надати йому лікування. Юн також підкреслив, що подібне насильство ніколи не повинно допускатися ні за яких обставин.

 

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