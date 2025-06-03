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У Південній Кореї обирають нового президента

03 червня 2025, 09:55
У Південній Кореї обирають нового президента
Фото: Reuters
Виборчі дільниці патрулюють 30 тисяч поліціянтів.
У Республіці Корея відбуваються президентські вибори - країна обирає нового главу держави, що стане наступником відстороненого в порядку імпічмента Юн Сок Йоля. 
 
Про це пише BBC.
 
Голосування має стати завершенням політичної кризи тривалістю пів року, яка розпочалася з рішення попереднього президента оголосити в країні воєнний стан.
 
Понад 44 мільйони 391 тисяча виборців зареєструвалися для участі у волевиявленні, що є рекордом для Південної Кореї. За порядком на дільницях стежитимуть 30 тисяч співробітників поліції.
 
Корейці обирають серед 5 кандидатів, найбільші шанси на перемогу з яких має опозиціонер Лі Чже Мен від Демократичної партії. Його головний суперник, представник керівної політсили Кім Мун Су, згідно з останніми результатами опитувань, поступається 14 відсотками.
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