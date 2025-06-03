У Південній Кореї обирають нового президента

Виборчі дільниці патрулюють 30 тисяч поліціянтів.

У Республіці Корея відбуваються президентські вибори - країна обирає нового главу держави, що стане наступником відстороненого в порядку імпічмента Юн Сок Йоля.

Голосування має стати завершенням політичної кризи тривалістю пів року, яка розпочалася з рішення попереднього президента оголосити в країні воєнний стан.

Понад 44 мільйони 391 тисяча виборців зареєструвалися для участі у волевиявленні, що є рекордом для Південної Кореї. За порядком на дільницях стежитимуть 30 тисяч співробітників поліції.

Корейці обирають серед 5 кандидатів, найбільші шанси на перемогу з яких має опозиціонер Лі Чже Мен від Демократичної партії. Його головний суперник, представник керівної політсили Кім Мун Су, згідно з останніми результатами опитувань, поступається 14 відсотками.