У Південній Кореї оголосили надзвичайний стан через масштабні пожежі
Щонайменше одна людина загинула, понад 4000 людей евакуювали, зазначає ВВС. Як повідомило агентство Yonhap, постраждали 35 людей, пожежа знищила близько 200 будинків і спалили 525 га лісу.
Вважається, що пожежі спричинили іскри в трансформаторі в провінції Гангвон, на північний схід від Сеула. Вогонь швидко поширився по регіону уздовж східного узбережжя країни.
Понад 800 пожежних машин стягнули з усієї Південної Кореї, щоб допомогти загасити пожежу. Тисячі солдатів допомагали пожежникам з усієї Південної Кореї гасити полум’я в північно-східному гірському регіоні країни, недалеко від кордону з Північною Кореєю.
Зокрема залучали 16,5 тисяч військовослужбовців, 32 військових вертольотів і 26 військових пожежних машин були розгорнуті.
Востаннє катастрофа подібного масштабу була в Південній Кореї у 2007 році, коли нафтовий перевізник просочив тисячі тонн нафти в море біля західного узбережжя.
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