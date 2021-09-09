У Південній Кореї пес вперше отримав нагороду як рятувальник

Він запобіг переохолодженню власниці, коли та заблукала

Чотирирічний пес, по кличці Бекгу, в Південній Кореї врятував від переохолодження свою господиню, 90-річну жінку з деменцією. За це його вперше в історії країни нагородили як собаку-рятувальника.

Про це йдеться у пресрелізі поліції, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Власниця собаки, що проживає в південнокорейському графстві Гонсон, пропала безвісти 25 серпня. Поліція перевірила записи з камери спостереження на сусідній фермі та побачила жінку та її собаку, які покидають село.

Правоохоронці разом з пожежниками та жителями-волонтерами розпочали пошуки. Через 40 годин жінку знайшли посеред рисового поля, приблизно за два кілометри від її будинку.

У цьому місці була досить висока рослинність, тому жінку було важко знайти. Вона не могла встати, адже весь її одяг повністю змокнув. Але пес грів господиню всю ніч, коли температура опускалася.

"Вона могла б і не впоратися, якби не вірний Бекгу", - вказано у повідомленні поліції.

Жінку госпіталізували, а її собаку нагородили орденом рятувальника. Він став таким першим псом в історії країни.

Донька 90-річної жінки Шім Гем-Сун розповіла, що вони прихистили в себе Бекгу три роки тому після того, як на нього напав більший пес.

"Бекгу особливо сподобався моїй мамі, і це ніби він віддячив нам. Я сильно хвилювалася, що мама пропала на години у дощову погоду… Я вдячна, і Бекгу - наша сім'я", - додала вона.

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