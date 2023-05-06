У Південній Кореї під час навчань розбився американський винищувач F-16 – CNN

Пілот виконував звичайний тренувальний політ.

Вранці 6 травня, приблизно у 40 милях (64,3 км) від кордону з Північною Кореєю, під час тренувального польоту розбився американський винищувач F-16, пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляє CNN.

F-16 розбився під час навчань поблизу великої військової бази США в Південній Кореї, повідомили американські військові.

Пілот виконував звичайний тренувальний політ. Інцидент стався близько 9:45 ранку за місцевим часом у сільськогосподарській зоні поблизу авіабази Осан, яка є найближчою базою ВПС США до Північної Кореї. За даними військових, під час інциденту ніхто з цивільних не постраждав.

На гасіння пожежі було направлено місцеву пожежну службу.