У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану після рішення президента

Згідно з Конституцією, президент має скасувати указ після голосування

У Південній Кореї, після того, як президент Юн Сок Єль оголосив про введення воєнного стану, скасували його дію - це сталося після того, як депутати з опозиції намагалися прорватися до парламенту, щоб провести процедуру голосування. Парламент Південної Кореї проголосував "за" скасування воєнного стану - загалом набрано 190 голосів.

Про це п ише Telegram-канал "Смотри".

Згідно з Конституцією, президент має скасувати указ після голосування.

У будівлі Нацасамблеї в Сеулі працював спецпризначенці, біля входу тривають сутички із силовиками, які виконують указ президента. Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що парламент Південної Кореї найближчим часом поставить на голосування питання скасування воєнного стану.

Водночас існує серйозна загроза владі, особливо після того, як 2023 року Юн Сок Єль наклав заборону на розслідування корупційних схем, у яких він замішаний разом із дружиною, вважає політолог Ігар Тишкевич у Facebook.

"У 2024 році тема "імпічменту" почала набирати обертів. Рейтинг Юн Сок Йоль знизився до 24-25%. У жовтні активісти зібрали понад мільйон підписів під петицією із закликом до відставки. До цього був лист викладачів університету, представників бізнес-еліти. Процедура почалася. Але під час воєнного часу це неможливо", - заявив експерт.

Крім того, він вважає цікавим питання - на чий бік стане армія, і яку позицію займуть США.