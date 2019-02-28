У Південній Кореї російське судно з п'яним капітаном врізалося в міст, - ВІДЕО

За 40 хвилин до цього судно зачепило круїзний корабель у порту

Російське вантажне судно "Сігранд" (Seagrand) врізалося в автомобільний міст у південнокорейському місті Пусан.

Інцидент стався о 16:20 за місцевим часом, коли "Сігранд", який прибув у Пусан вранці, прямував до Владивостока. Інформації про постраждалих немає. Інформацію про подію підтвердив російський консул.

Після зіткнення частину мосту, в якому залишилася вм'ятина, перекрили. Ступінь пошкодження російського судна невідома.



Фото: en.yna.co.kr

За 40 хвилин до зіткнення судно також зачепило круїзний лайнер у порту Пусан.

За повідомленням корейської берегової охорони, капітан судна мав підвищений вміст алкоголю в крові (0,86 проміле при допустимих 0,3 проміле). Чи керував він судном у момент зіткнення, невідомо.