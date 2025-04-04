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ПОЛІТИКА

У Південній Кореї суд підтвердив імпічмент президента

04 квітня 2025, 10:45
У Південній Кореї суд підтвердив імпічмент президента
Юн перебуває під слідством після спроби запровадити воєнний стан.

Конституційний суд Південної Кореї оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. Це сталося через його невдалу спробу ввести воєнний стан для "захисту конституційного ладу".

Про це повідомляє Reuters.

Тепер у Південній Кореї проведуть дострокові президентські вибори, щоб обрати наступника Юн Сок Йоля. Суд на це відвів 60 днів. Тобто вибори відбудуться 3 червня. Поки обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністра країни Хан Дак Су.

Рішення Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан у грудні 2024 року (тривалістю 6 годин) спровокувало найсерйознішу політичну кризу в Південній Кореї з кінця 1980-х років. Сам уже експрезидент казав у Конституційному суді, що його указ про воєнний стан і рішення про розгортання військ для штурму парламенту були необхідними, щоб «попередити громадськість» про «злочини» лівої опозиції.

Виконувач обов’язків очільника суду Мун Хен Бе сказав, що Юн «порушив основні принципи демократичної держави». За словами Муна Хен Бе, у спробі перешкодити депутатам проголосувати за відхилення його указу про воєнний стан, експрезидент відправив солдатів до парламенту з наказом «виламати двері та витягнути законодавців».

Південна КореяімпічментЮн Сок Йолю

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