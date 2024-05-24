У Південній Кореї вважають, що КНДР готується до запуску нового супутника-шпигуна

Ознаки підготовки до запуску нещодавно виявили в районі Тонгчанг-рі.

Сеул підозрює, що Північна Корея готується до запуску нового військового супутника-шпигуна.

Про це пише інформаційне агенство Yonhap.

“Очевидні ознаки підготовки до запуску можливого військового розвідувального супутника Північної Кореї нещодавно виявили в районі Тонгчанг-рі”, ‒ заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Південнокорейські та американські розвідувальні органи відстежують відповідну діяльність КНДР.

Північнокорейський полігон для запуску супутників Сохе розташований у Тонгчанг-рі в північно-західній провінції Північний Пхьонган.