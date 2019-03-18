Протиповітряну ракету випадково запустили у Південній Кореї Вона вибухнула у повітрі

У Південній Кореї на військовій базі у 85 км від Сеула стався випадковий пуск протиповітряної зенітної ракети середньої дальності класу "земля-повітря" Cheongung, яка призначена для знищення авіації на висоті до 40 км.

Фото: з відкритих джерел

Інформації про жертви і руйнування не надходило, заявив представник Військово-повітряних сил країни. Військове командування сформувало групу для розслідування інциденту, додав він, повідомляє агентство Yonhap. Ракета, імовірно, вибухнула у повітрі. Ракети зенітного ракетного комплексу (ЗРК) M-SAM, з якого і був пуск, запрограмовані на самоліквідацію у разі збою в системі наведення.

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