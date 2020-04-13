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У Південній Кореї визначили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус

Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема, на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл
Дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2.
У Південній Кореї визначили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус Фото: АА

Про це повідомляє агенція Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї, пише "Громадське".

Зазначається, що позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

"Всі отримані зразки, зокрема 14 з них, володіють сильними, нейтралізуючими коронавірус властивостями", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема, на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

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13 04 2020 12:43
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