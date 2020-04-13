ЗДОРОВ'Я НОВИНИДослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Кореї визначили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус
Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема, на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл
Фото: АА
Про це повідомляє агенція Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї, пише "Громадське".
Зазначається, що позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.
"Всі отримані зразки, зокрема 14 з них, володіють сильними, нейтралізуючими коронавірус властивостями", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема, на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.
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