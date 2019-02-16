У Північній Македонії арештували 20 озброєних ісламістів
Як поінформували в прес-службі МВС Македонії, спеціальна операція проводилася в декількох містах країни, і тривала більше 5-ти годин, повідомляє "Укрінформ".
Відомо також, що в будинках у заарештованих членів радикального угруповання було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.
Попередження про можливі терористичні акти на території Республіки Північна Македонія надійшло від Посольства США в цій країні.
В американській дипмісії попередили, що останнім часом цілями екстремістів все частіше стають торгові центри і ринки, аеропорти, готелі, клуби і ресторани, культові об'єкти, а також місця проведення спортивних змагань, політичних мітингів і святкових заходів.
Нагадаємо, що терористи "Ісламської держави" у Західній Африці захопили місто Ранн на північному сході Нігерії, витіснивши звідти урядові сили.
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