У Північній Македонії арештували 20 озброєних ісламістів

У будинках у заарештованих членів радикального угруповання було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів

Правоохоронні органи Республіки Північна Македонія провели спецоперацію, під час якої було затримано 20 членів угруповання "Ісламська держава".

Як поінформували в прес-службі МВС Македонії, спеціальна операція проводилася в декількох містах країни, і тривала більше 5-ти годин, повідомляє "Укрінформ".

Відомо також, що в будинках у заарештованих членів радикального угруповання було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.

Попередження про можливі терористичні акти на території Республіки Північна Македонія надійшло від Посольства США в цій країні.

В американській дипмісії попередили, що останнім часом цілями екстремістів все частіше стають торгові центри і ринки, аеропорти, готелі, клуби і ресторани, культові об'єкти, а також місця проведення спортивних змагань, політичних мітингів і святкових заходів.

Нагадаємо, що терористи "Ісламської держави" у Західній Африці захопили місто Ранн на північному сході Нігерії, витіснивши звідти урядові сили.