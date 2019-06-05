У Північній Македонії на виборах президента переміг прозахідний кандидат

Ці президентські вибори стали першими для країни після зміни назви країни на Північну Македонію

Прозахідний кандидат в президенти Північної Македонії, Стево Пендаровські, виграв у другому турі президентських виборів після кампанії, в якій гостро стояло питання розбіжностей з приводу зміни назви країни.

Результати Державної виборчої комісії на підставі 99,5 відсотка підрахованих голосів показали 51,7 відсотка голосів за Пендаровські, який є кандидатом від керівної коаліції, а також давнім вищим державним службовцем і академіком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Його суперниця, кандидатка від націоналістичної ВМРО-ДПМНЕ Гордана Сіляновська-Давкова отримала 44,7 відсотка голосів.

Явка в неділю склала 46,6%, що перевищує 40-відсотковий поріг, необхідний для того, щоб результат виборів був дійсним.

Влада розраховує отримати дату початку переговорів про вступ до ЄС у червні і стати наступною державою-членом НАТО наступного року.

"Перемога цієї концепції дає майбутнє для республіки Північної Македонії і це наш квиток до Європи", - заявив Пендаровські журналістам після оголошення результатів виборів.

Прем'єр-міністр Зоран Заєв привітав його і зазначив: "На сьогодні ніхто не може стояти на шляху прогресу. Ми показали, що готові до Європи".

Йоганнес Ган, комісар Європейського союзу, відповідальний за розширення, також висловився з привітаннями.

"Північна Македонія може розраховувати на постійну підтримку ЄС з точки зору перспективи вступу до ЄС, таким чином відповідаючи на сильні європейські прагнення її народу", - повідомив Ган.

Нагадаємо, 12 лютого Македонія офіційно змінила назву: тепер вона має назву Північна Македонія.