У планах кремля засудити Навального до довічного ув'язнення

Навальному інкримінують нову справу про тероризм.

Проти російського опозиційного політика Алєксєя Навального, який знаходиться у в'язниці, порушили нову справу про тероризм.



Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Вони висунули абсурдні звинувачення, через які мені загрожує 30 років колонії. Слідчий Відюков учора сказав, що із цієї справи окремо виділено терористичну справу про те, що я, сидячи у в'язниці, роблю теракти. І у цій справі мене судитиме окремо військовий суд", - сказав Навальний на засіданні суду.

російський опозиціонер зазначив, що йому загрожує 30 років в'язниці, проте він припускає, що, ймовірно, мова йде про довічний термін.

"195 томів справи. Вони намагаються змусити мене ознайомитися з нею з урахуванням того, що я весь час перебуваю в ШІЗО, вчора ввечері мене знову туди заселили", - заявив він.