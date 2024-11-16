У Плані перемоги Зеленського є таємний пункт для Трампа – Welt

Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни

Україна має козир, аби перетягнути Дональда Трампа на свій бік у переговорах про припинення війни з росією. Цей козир містився в так званому плані перемоги, який Володимир Зеленський раніше передав союзникам. Цей пункт залишався прихованим від громадськості.

Про це пише Welt.

Видання зазначає, що у Києві дуже нервують через невизначені перспективи, які несе в собі досі неоголошена стратегія Трампа щодо закінчення війни. Президент Володимир Зеленський зараз усіма силами намагається покращити своє становище, щоб не погоджуватися на все, що Києву спробують нав’язати. Посилаючись на джерела в українських урядових колах, Welt пише, що зараз Київ намагається якнайшвидше "записатися на прийом" до Трампа.

Зокрема, стверджується, що Зеленський і Трамп ще у вересні на зустрічі в Нью-Йорку обговорювали раніше невідому частину плану перемоги. Цей пункт передбачає, що саме Трамп може в майбутньому вирішувати, кому дозволено інвестувати в Україну. "Хто завгодно, але не Китай" – так описували ідею. Логіка цього полягає в тому, щоб утримати Пекін від будь-яких майбутніх планів щодо України, щоб він не отримав доступу до цінних ресурсів.