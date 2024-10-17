У плані перемоги Зеленського вже зараз є очевидні слабкі місця – оглядачі BILD

Йдеться про прохання України, які вже були озвучені, але ігноруються Заходом.

Президент Володимир Зеленський представив в українському парламенті план перемоги, який допоможе завершити війну вже наступного року. Однак оглядачі BILD Бйорн Штріцель та Даніель Беллут наголошують, що вже зараз у цьому документі є очевидні слабкі місця. Йдеться про прохання України, які вже були озвучені, але ігноруються Заходом.

"Перший пункт плану передбачає запрошення України до НАТО "прямо зараз". Проте генсек альянсу Марк Рютте заявив у середу, що для цього Київ спочатку має завершити реформи. Крім того, потрібна згода проросійсько налаштованих країн НАТО, таких як Угорщина та Словаччина. Тобто фактично Рютте відкинув перший пункт Зеленського", - зазначають аналітики.

Крім того, Київ просить дозволити завдавати удари далекобійною зброєю по території рф, розмістити в Україні комплексний пакет неядерного стратегічного стримування, поставити додаткові засоби ППО, розширити санкції проти кремля.