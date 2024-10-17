У плані перемоги Зеленського вже зараз є очевидні слабкі місця – оглядачі BILD
17 жовтня 2024, 13:52
Фото: Генштаб ЗСУ
Йдеться про прохання України, які вже були озвучені, але ігноруються Заходом.
Президент Володимир Зеленський представив в українському парламенті план перемоги, який допоможе завершити війну вже наступного року. Однак оглядачі BILD Бйорн Штріцель та Даніель Беллут наголошують, що вже зараз у цьому документі є очевидні слабкі місця. Йдеться про прохання України, які вже були озвучені, але ігноруються Заходом.
Про це пише BILD.
"Перший пункт плану передбачає запрошення України до НАТО "прямо зараз". Проте генсек альянсу Марк Рютте заявив у середу, що для цього Київ спочатку має завершити реформи. Крім того, потрібна згода проросійсько налаштованих країн НАТО, таких як Угорщина та Словаччина. Тобто фактично Рютте відкинув перший пункт Зеленського", - зазначають аналітики.
Крім того, Київ просить дозволити завдавати удари далекобійною зброєю по території рф, розмістити в Україні комплексний пакет неядерного стратегічного стримування, поставити додаткові засоби ППО, розширити санкції проти кремля.
Український офіцер на умовах анонімності заявив, що війна триватиме ще щонайменше два роки, перш ніж у країни-агресорки закінчаться запаси військової техніки.
"Це хороші цілі, але ми залежимо від допомоги Заходу. На багатьох ділянках фронту у нас все ще замало артилерійських снарядів, і нам все ще не вистачає засобів для захисту від російських бомбардувань", - додав військовий.