У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.
Згідно з актом рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні.
У рамках розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.
Слідчі провели первинний огляд місця події, опитали свідків з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа та інших працівників лікарні.
Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції продовжить свою роботу. Наразі місце події охороняється поліцейськими.
Нагадаємо, що у психіатричній лікарні в Одесі сталася масштабна пожежа, щонайменше шестеро людей загинули, десятки постраждалих.
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