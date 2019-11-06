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У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси

Згідно з актом рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні
За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.
У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси Фото:"Думська"

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.

Згідно з актом рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні.

У рамках розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.

Слідчі провели первинний огляд місця події, опитали свідків з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа та інших працівників лікарні.

Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції продовжить свою роботу. Наразі місце події охороняється поліцейськими.

Нагадаємо, що у психіатричній лікарні в Одесі сталася масштабна пожежа, щонайменше шестеро людей загинули, десятки постраждалих.

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11 06 2019 11:59
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