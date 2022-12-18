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У полон здаються цілі підрозділи рф - розвідка

18 грудня 2022, 09:02
У полон здаються цілі підрозділи рф - розвідка
Фото: time-news.net
Інформаційними ресурсами українського державного проекту Хочу жити, який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких на території рф.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Понад 1 мільйон 200 тисяч осіб - це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проекту Хочу жити. З них левова частка - це люди, які знаходяться на території так званої російської федерації. Це поки не прямі звернення, але це люди, які вивчають себе чи для своїх рідних можливість зберегти життя у кривавій несправедливій війні окупантів путіна проти України", - заявив Юсов.

 Він повідомив, що щодня на гарячу лінію, у чат-бот та через інші контакти до проекту звертаються понад 100 осіб.

"Результати є, і вони вагомі, стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, а й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність виявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні та для чого вони тут опиняються", - розповів представник ГУР.

Український державний проект Хочу жити, покликаний допомогти військовим армії рф безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Раніше повідомлялось, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів.

полонрозвідкаокупанти

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