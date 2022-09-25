У полоні рф залишаються 2,5 тисячі українців – Верещук
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна.
"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають", - заявила вона.
При цьому Верещук наполягає, що росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати.
Вона також підкреслила, що серед полонених багато жінок.
"Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з Азовсталі вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно. Вони (росіяни – ред.) знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - наголосила Верещук.
Окрім цього, за її словами, українські чоловіки поки що мають можливість виїхати з тимчасово окупованих росією територій.
"Можливість виїхати є. Щодня ввечері я отримую статистику. І чоловіки, і жінки виїжджають. Чоловіки виїжджають через Василівку - тобто, все можливо. 1200-1600 людей тільки з тимчасово окупованих територій виїжджають щодня", - сказала Верещук.
Вона вкотре закликала жителів тимчасово окупованих територій уникати участі в організованих росією псевдореферендумах, щоб не допомагати ворогу легалізувати своє беззаконня на ТОТ.
Додати коментар
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер
- Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian