У полоні рф залишаються 2,5 тисячі українців – Верещук

росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають", - заявила вона.

При цьому Верещук наполягає, що росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати.

Вона також підкреслила, що серед полонених багато жінок.

"Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з Азовсталі вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно. Вони (росіяни – ред.) знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - наголосила Верещук.

Окрім цього, за її словами, українські чоловіки поки що мають можливість виїхати з тимчасово окупованих росією територій.

"Можливість виїхати є. Щодня ввечері я отримую статистику. І чоловіки, і жінки виїжджають. Чоловіки виїжджають через Василівку - тобто, все можливо. 1200-1600 людей тільки з тимчасово окупованих територій виїжджають щодня", - сказала Верещук.

Вона вкотре закликала жителів тимчасово окупованих територій уникати участі в організованих росією псевдореферендумах, щоб не допомагати ворогу легалізувати своє беззаконня на ТОТ.

"Якщо людина не піде на "голосування" на дільничну комісію, якщо не буде брати участі в псевдореферендумі - то навіть якщо списки будуть використані, вона покарана не буде. Але якщо українець погоджується на добровільну співпрацю - звичайно, таких людей чекатиме покарання", - підкреслила представниця уряду.