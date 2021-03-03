У Польщі - різкий стрибок інфікувань COVID-19
Про це повідомив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.
“Cьогоднішні результати показують, що третя хвиля не лише стала фактом, а й набирає сили. Cьогодні маємо 15 698 нових підтверджених випадків, це майже удвічі більше, ніж вчора”,- зазначив Краска.
Він додав, що за минулу добу померли 309 осіб.
За його словами, зростає також кількість зайнятих ліжкомісць для COVID-пацієнтів. На сьогодні в польських лікарнях перебуває 15,5 тис. хворих на коронавірус, понад 1,5 тис. з них підключені до апаратів ШВЛ.
Краска закликав поляків не лікуватися самотужки, а після появи перших симптомів звертатися до сімейного лікаря, активно користуватися пульсоксиметрами. За його словами, багато людей потрапляють до лікарень вже у важкому стані, чим значно ускладнюють лікування.
Від початку пандемії у Польщі інфікувалися вже понад 1,7 млн осіб, померли понад 44 тис. осіб.
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