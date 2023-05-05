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У Польщі до кінця року відкриють центр HIMARS

05 травня 2023, 14:47
У Польщі до кінця року відкриють центр HIMARS
Перші п'ять пускових установок HIMARS Польща отримає вже у середині травня.

 У Польщі до кінця 2023  планують збудувати центр HIMARS. На ньому вироблятимуть американські реактивні системи залпового вогню не лише для Польщі, а й інших європейських країн.

Про це повідомляє RMF24. 

Зазначається, що Варшава отримає перші п'ять пускових установок HIMARS вже в середині травня. Крім того, польський політик запевнив, що американська компанія готова інвестувати та співпрацювати з польською оборонною промисловістю.

"Я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською оборонною промисловістю, готовності посилити польську оборонну промисловість, що також вигідно для США, оскільки дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS", – сказав під час брифінгу голова Міноборони Польщі.

За його словами, перші пускові установки, замовлені у 2019 році, стануть на озброєння 18-ї механізованої дивізії. 

ПольщаHIMARSвійна в Україніросія окупанти

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