У Польщі готуватимуть парамедиків для ЗСУ

У центрі вже відбувся перший курс підготовки.

У Варшаві нещодавно створено центр підготовки польських парамедиків, що допомагатимуть рятувати життя українським військовим на фронті.



Про це в інтерв’ю агентству Укрінформ розповів польський парамедик, керівник медичної групи "W międzyczasie" Даміан Дуда.

"Ми орендували у Варшаві будинок, це наш навчальний центр. Він слугуватиме двом цілям. По-перше, хочемо навчати більше груп польських парамедиків, які далі поїдуть на фронт в Україну. По-друге, це буде місце, де українські військові приїжджатимуть до нас на навчання. Ми хочемо навчати бойових медиків, які будуть діяти на першій лінії", - повідомив Дуда.



За його словами, у центрі вже відбувся перший курс підготовки, в якому також взяли участь п’ятеро медиків з львівського добровольчого медичного батальйону.

Дуда зазначив, що центром керуватиме фундація "W międzyczasie", що зараз проходить процедуру реєстрації.

"Під час відбору у першу чергу робитимемо ставку на досвідчених парамедиків, які мають військовий досвід. Перші підготовлені парамедики вже вирушили на фронт. Бажаючих стати парамедиком не бракує, їх багато. Проте братимемо виключно перевірених осіб, про яких ми знаємо, аби виключити якісь провокації", - констатував Дуда.

Він також повідомив, що фундація планує також запрошувати для проведення навчань в центрі колишніх військовослужбовців спецпідрозділів Польщі, щоб вони проводили навчання для українських колег з проведення стрільб та снайперської справи.



"Українці також мають величезний досвід, яким можуть поділитися і якого бракує в польській армії", - констатував парамедик.



За його словами, у Польщі знають війну з Афганістану та Іраку, але там не було такої інтенсивності боїв, застосування бронетехніки, артилерії, як зараз в Україні. Тому, як зауважив парамедик, у Польщі зараз не до кінця розуміють характер сучасного поля бою.