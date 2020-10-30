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У Польщі готують шість польових госпіталів для хворих на коронавірус

Польська служба охорони здоров'я перебуває на межі своїх можливостей
Прем'єр-міністр Польщі наказав шести великим польським державним компаніям створити польові госпіталі для боротьби з пандемією коронавірусу.
У Польщі готують шість польових госпіталів для хворих на коронавірус Фото: mil.gov.ua

Про це заявив глава адміністрації канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Прем'єр підписав шість постанов, які зобов'язують великі компанії Державного казначейства або ті, в яких воно має контрольний пакет акцій, побудувати більше тимчасових госпіталів на більш ніж 3000 місць для пацієнтів з коронавірусом.

Дворчик також сказав, що в даний час польська служба охорони здоров'я перебуває на межі своїх можливостей, і тому, ймовірно, сьогодні будуть прийняті додаткові рішення про обмеження.

Він підкреслив, що приймаються рішення щодо запобігання національного карантину, але в підсумку цей варіант не виключається.

"Ситуація дуже серйозна. Щоденний приріст означає, що служба охорони здоров'я, яка зараз знаходиться на межі витривалості, може взагалі рухнути під вагою напливу пацієнтів, якщо ми не будемо вводити екстраординарні рішення", - підкреслив він.

Нагадаємо, що ранше Польща після низки антирекордів відкрила ковідний госпіталь на стадіоні в Варшаві

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30 10 2020 12:57
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