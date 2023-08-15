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У Польщі хочуть реформувати військове командування

15 серпня 2023, 10:25
У Польщі хочуть реформувати військове командування
Джерело: armyinform
Польща відтворить командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів та повсякденне оперативне функціонування видів військ.

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував відродження командування видів Збройних сил Польщі та створення командування Об'єднаних сил.

Про це повідомляє PAP.

За його словами, найближчим часом буде створено нові структури, такі як Об'єднане командування, яким буде керувати начальник Генерального штабу країни.

"Буде відтворене командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ, але структура яких в цілому буде однаковою і в мирний, і в воєнний час, щоб ми були більш ефективними", - заявив Дуда.

Він зазначив, що нинішня обстановка в світі є "часом великих викликів, але також часом глибокого аналізу і глибокого осмислення державних питань, особливо питань державної безпеки".

 

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