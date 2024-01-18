У Польщі офіційно продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців

Тимчасовий захист для українських біженців подовжили до 4 березня 2025 року.

Польський уряд продовжив до 4 березня 2025 року механізм тимчасового захисту осіб, які були вимушені втікати від війни в Україні.



Про це повідомляє польський уряд.

"Механізм тимчасового захисту, активований імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Відповідно, термін дії виданих до цього часу посвідчень тимчасового захисту також продовжено", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили в польському уряду, особам, які отримали від Управління у справах іноземців довідку про надання тимчасового захисту з терміном дії до 4 березня 2023, 4 вересня 2023 або 4 березня 2024 року, не потрібно подавати заяву на отримання нових документів. Ці посвідчення будуть дійсні до 4 березня 2025 року.

Законодавство не передбачає правових підстав для заміни вже виданих посвідок у зв'язку з продовженням строку дії тимчасового захисту.

У документах міститься відповідна відмітка про продовження терміну їх дії на підставі закону. Таким чином, іноземці, які до цього часу отримали посвідки, можуть продовжувати використовувати їх як посвідки на тимчасове проживання, що підтверджують їхній правовий статус.



Іноземці, які не підпадають під дію закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, але належать до категорії переміщених осіб, перелічених у відповідному рішенні Ради ЄС, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому випадку підтвердженням користування тимчасовим захистом є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.