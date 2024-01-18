Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі офіційно продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців

18 січня 2024, 17:41
У Польщі офіційно продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців
Тимчасовий захист для українських біженців подовжили до 4 березня 2025 року.

Польський уряд продовжив до 4 березня 2025 року механізм тимчасового захисту осіб, які були вимушені втікати від війни в Україні.

Про це повідомляє польський уряд.

"Механізм тимчасового захисту, активований імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Відповідно, термін дії виданих до цього часу посвідчень тимчасового захисту також продовжено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в польському уряду, особам, які отримали від Управління у справах іноземців довідку про надання тимчасового захисту з терміном дії до 4 березня 2023, 4 вересня 2023 або 4 березня 2024 року, не потрібно подавати заяву на отримання нових документів. Ці посвідчення будуть дійсні до 4 березня 2025 року.

Законодавство не передбачає правових підстав для заміни вже виданих посвідок у зв'язку з продовженням строку дії тимчасового захисту.

У документах міститься відповідна відмітка про продовження терміну їх дії на підставі закону. Таким чином, іноземці, які до цього часу отримали посвідки, можуть продовжувати використовувати їх як посвідки на тимчасове проживання, що підтверджують їхній правовий статус.

Іноземці, які не підпадають під дію закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, але належать до категорії переміщених осіб, перелічених у відповідному рішенні Ради ЄС, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому випадку підтвердженням користування тимчасовим захистом є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.

Польщабіженцівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється