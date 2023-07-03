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У Польщі оцінили ймовірність застосування росією ядерної зброї

03 липня 2023, 18:27
У Польщі оцінили ймовірність застосування росією ядерної зброї
Фото з вільного доступу
Польща залежно від розвитку подій у рф і білорусі може приєднатися до Nuclear Sharing.

Заступник міністра нацоборони Польщі Марчін Очепа вважає, що застосування росією ядерної зброї є малоймовірним, але повністю виключати такий варіант не можна.

Про це пише Rzeczpospolita.

На переконання заступника очільника польського оборонного відомства, путін припустився стратегічної помилки, атакувавши Україну, і це "початок кінця його правління".

"Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно", – сказав Очепа.

Разом із тим він наголосив, що Польща залежно від розвитку подій у рф і білорусі може приєднатися до Nuclear Sharing.

"Ми сигналізуємо нашим союзникам, що якщо наступальний потенціал росії продовжуватиме наближатися до наших кордонів, ми, як НАТО, повинні надіслати сигнали про нашу готовність посилити наш оборонний потенціал", – повідомив чиновник.

 
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