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ПОЛІТИКА

У Польщі перекинувся автобус з українцями

29 квітня 2025, 13:41
У Польщі перекинувся автобус з українцями
джерело x.com/MiejskiReporter
Аварія сталася близько 03:00 на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві, біля виїзду на S7.

Автобус перекинувся, а згодом ще й вантажівка врізалась у пожежну машину. Багато поранених. Триває рятувальна операція.

Про це повідомляє Miejski Reporter.

Аварія сталася близько 03:00 на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві, біля виїзду на S7.

Серед пасажирів автобуса є громадяни України, Білорусі та Іспанії.

За попередньою інформацією, водій автобуса з невідомих причин втратив керування транспортним засобом на повороті дороги, врізався в огорожу, а потім автобус перекинувся на бік і врізався в ліхтарний стовп.

Також під час рятувальних операцій сталася ще одна серйозна аварія. Так, вантажівка врізалася в бойову машину рятувальників. Водій вантажівки застряг у транспортному засобі і його довелося витягувати за допомогою гідравлічних інструментів.

На місці аварії працюють 23 пожежні бригади, зокрема спеціалізовані медико-технічні рятувальні бригади, а також кілька медичних рятувальних бригад. Поліція проводить розслідування.

Польщааваріяураїнці

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