CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю вдень у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі перекинувся мікроавтобус з військовими США, шестеро постраждалих
Автобус з’їхав з дороги з причин, наразі не з’ясованих, і перекинувся
Фото: gazetawroclawska.pl
Аварія сталась близько 15 дня на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава, повідомляє Gazeta Wrozlawska.
Автобус з’їхав з дороги з причин, наразі не з’ясованих, і перекинувся.
У машині їхали семеро американських військових. Шестеро з них були поранені, двоє - важко. Потерпілих госпіталізували у три різні лікарні.
Рух транспорту на місці зупинили на кілька годин. До рятувальної операуції залучили 4 пожежні бригади, 5 медичних бригад, поліцію та військову поліцію.
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25 02 2019 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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