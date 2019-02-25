У Польщі перекинувся мікроавтобус з військовими США, шестеро постраждалих

Автобус з’їхав з дороги з причин, наразі не з’ясованих, і перекинувся

У неділю вдень у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.

Аварія сталась близько 15 дня на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава, повідомляє Gazeta Wrozlawska.

Автобус з’їхав з дороги з причин, наразі не з’ясованих, і перекинувся.

У машині їхали семеро американських військових. Шестеро з них були поранені, двоє - важко. Потерпілих госпіталізували у три різні лікарні.

Рух транспорту на місці зупинили на кілька годин. До рятувальної операуції залучили 4 пожежні бригади, 5 медичних бригад, поліцію та військову поліцію.