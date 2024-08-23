У Польщі під час військових навчань снаряд пошкодив житловий будинок

Інформації про те, чи були в будинку на момент попадання снаряда мешканці, немає.

У рамках спільних з Румунією військових навчань на полігоні у Польщі під час проведення стрільб боєприпас рикошетом влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє командування ЗС Польщі.

"Минулої ночі на стрільбищі Бемово Піске на полігоні Ожиш під час союзницьких стрільб за участю румунських військових рикошетом пошкоджено будівлю, розташовану поблизу стрільбища. Ніхто не постраждав. Справу розслідує військова жандармерія. Всі збитки будуть відшкодовані в найкоротші терміни", – йдеться у повідомленні.

Пресофіцерка 15-ї Гіжицької механізованої бригади Малгожата Місюкевич повідомила, що в ніч із четверга на п’ятницю на полігоні проходили планові нічні вогневі навчання, передає RMF FM.